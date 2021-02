Champions League 2021: tante sorprese nella prima parte degli ottavi di finale (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Champions League 2021 è ricominciata con degli ottavi di finali che hanno sicuramente sorpreso alcuni tifosi, lasciando l’amaro in bocca ad altri. Al termine delle quattro partite della prima parte degli ottavi si può dire che ci sono state sia delle conferme sia dei risultati inaspettati. Tra i risultati inaspettati sicuramente la prestazione della Juventus non ha soddisfatto i tifosi, a seguito di una sconfitta, nonostante la squadra bianconera fosse data come favorita da molti esperti e bookmaker di scommesse sportive online. Nello specifico, tra Porto e Juventus la partita è terminata per 2 a 1, con la squadra portoghese che è riuscita a segnare dopo solo 2 minuti di gioco a seguito di un errore da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021) Laè ricominciata condi finali che hanno sicuramente sorpreso alcuni tifosi, lasciando l’amaro in bocca ad altri. Al termine delle quattro partite dellasi può dire che ci sono state sia delle conferme sia dei risultati inaspettati. Tra i risultati inaspettati sicuramente la prestazione della Juventus non ha soddisfatto i tifosi, a seguito di una sconfitta, nonosla squadra bianconera fosse data come favorita da molti esperti e bookmaker di scommesse sportive online. Nello specifico, tra Porto e Juventus la partita è terminata per 2 a 1, con la squadra portoghese che è riuscita a segnare dopo solo 2 minuti di gioco a seguito di un errore da ...

juventusfc : KICK-OFF | È cominciata #FCPJuve ?? Ripartiamo alla grande, diamo tutto ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - Squawka : Juventus' #UCL goals this season: ?? Morata ?? Morata ?? Morata ?? Morata ?? Dybala ?? OG ?? Ronaldo ?? Morata ??… - federicocasotti : Regalare due gol ai due calci d'inizio è cosa che in Champions League non dovrebbe avere diritto di cittadinanza, t… - MoliPietro : Champions League 2021: tante sorprese nella prima parte degli ottavi di finale - ioufficiale : Classifica all time delle partecipazioni alla Coppa dei Campioni/Champions League: 51 Real 37 Bayern 35 Juventus 3… -