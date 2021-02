Certificati anagrafici nelle scuole, accordo tra comune di Caserta e giornalai (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Le edicole della città di Caserta potranno rilasciare Certificati anagrafici, evitando così ai cittadini di recarsi presso gli uffici comunali, e a quest’ultimi di aver un sostanzioso alleggerimento del carico di lavoro. E’ quanto prevede la convezione tra il comune di Caserta ed il Sindacato Nazionale Autonomo giornalai (Snag); a siglarla il sindaco Carlo Marino, il segretario generale dell’ente comunale Salvatore Massi, in qualità di dirigente pro tempore dei Servizi Demografici, e Massimiliano Aglione, vicepresidente SNAG Campania e presidente della struttura provinciale SNAG Caserta. L’accordo avvia ufficialmente l’iter amministrativo che darà la possibilità alle edicole cittadine aderenti di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Le edicole della città dipotranno rilasciare, evitando così ai cittadini di recarsi presso gli uffici comunali, e a quest’ultimi di aver un sostanzioso alleggerimento del carico di lavoro. E’ quanto prevede la convezione tra ildied il Sindacato Nazionale Autonomo(Snag); a siglarla il sindaco Carlo Marino, il segretario generale dell’ente comunale Salvatore Massi, in qualità di dirigente pro tempore dei Servizi Demografici, e Massimiliano Aglione, vicepresidente SNAG Campania e presidente della struttura provinciale SNAG. L’avvia ufficialmente l’iter amministrativo che darà la possibilità alle edicole cittadine aderenti di ...

