Cene piange la piccola Lia: scomparsa a 3 anni dopo la lotta alla malattia rara (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ha lottato per tutti i tre anni della sua vita Lia Paganessi, la piccola di Cene affetta da Tay Sachs infantile: in queste ore Cene e tutta la Val Seriana sono in lutto per la sua scomparsa e si stanno stringendo attorno a mamma Sara e papà Massimo. "Ti amiamo Gigetta…in un altro tempo e in un altro spazio – scrivono sulla pagina Facebook Il Diario di Lia, dove giorno dopo giorno hanno aggiornato i suoi progressi o i momenti bui – Lontano da tutto e da tutti. Ti amiamo dove hai deciso tu di abitare…Ti amiamo come hai voluto tu…con le regole che hai dettato tu…Ci hai insegnato ad amarti nel modo giusto…ci hai insegnato ad amarti in eterno…Ora sei libera…libera da tutti i tubi e tutti i cavi…Libera da quell'aspiratore tanto odiato…libera di sorridere…correre e giocare ...

