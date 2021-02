C’è Posta Per Te, la postina Chiara Carcano svela un retroscena: “Il destinatario di una busta ha chiamato la Polizia” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non solo quei gran bon… bravissimi ragazzi che sono Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi, ma tra i postini della nuova edizione di C’è Posta Per Te c’è anche la conduttrice radiofonica Chiara Carcano. La ragazza in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato un curioso aneddoto che riguarda proprio il programma mariano. Agli inizi della sua carriera da postina (quindi circa 2 anni fa) il destinatario di una busta non ha creduto che fosse un’inviata di Kween Mary ed ha chiamato la Polizia. “Durante le consegne possono accadere anche degli imprevisti. All’inizio non mi riconoscevano e una volta hanno chiamato addirittura la Polizia!” Chiara ... Leggi su biccy (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non solo quei gran bon… bravissimi ragazzi che sono Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi, ma tra i postini della nuova edizione di C’èPer Te c’è anche la conduttrice radiofonica. La ragazza in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni hato un curioso aneddoto che riguarda proprio il programma mariano. Agli inizi della sua carriera da(quindi circa 2 anni fa) ildi unanon ha creduto che fosse un’inviata di Kween Mary ed hala. “Durante le consegne possono accadere anche degli imprevisti. All’inizio non mi riconoscevano e una volta hannoaddirittura la!”...

