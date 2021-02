C'è l'accordo: tamponi rapidi nelle farmacie pagando 18 euro. Ecco come prenotarsi (Di giovedì 18 febbraio 2021) PESARO - Da ieri accordo raggiunto fra Regione, Assofarm e Federfarma per i tamponi rapidi Covid nelle farmacie comunali o private. Ma non tutte le farmacie pesaresi private, soprattutto quelle di più ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 18 febbraio 2021) PESARO - Da ieriraggiunto fra Regione, Assofarm e Federfarma per iCovidcomunali o private. Ma non tutte lepesaresi private, soprattutto quelle di più ...

ciaosononuovoqu : @dasnake @ciocci Sono d'accordo, ma resta il fatto che il personale medico è sottoposto continuamente a tamponi e c… - MrsOrland : @lauraluciacarme @danielescillia @stanzaselvaggia @GianniRosa62 Sono d’accordo con te. Monitoraggio e tamponi. Chiu… - VoceDelTrentino : Accordo fra Cooperazione e Azienda sanitaria: da domani tamponi rapidi all’Interporto per i camionisti diretti al B… - Vale339Vale : RT @mgdj56: Quale credibilità scientifica quindi ha il dottor Ricciardi? E per la cronaca,i virologi,quelli veri,non sono affatto d'accor… - annamariamarco : RT @mgdj56: Quale credibilità scientifica quindi ha il dottor Ricciardi? E per la cronaca,i virologi,quelli veri,non sono affatto d'accor… -