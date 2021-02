Caterina Balivo malattia sconfitta | “Il suo occhio è salvo” | La dedica speciale al suo amico peloso

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 18 febbraio 2021) In passato,è stata molto in pensiero per lache ha colpito il suo meraviglioso gatto. Ecco di cosa si è trattato. Conduttrice ed ex modella, laha partecipato nel 1999 a Miss Italia classificandosi al terzo posto. Da allora, la sua carriera è stata tutta in ascesa. La presentatrice ha infatti condotto vari programmi televisivi, come ‘Uno Mattina‘, ‘Detto Fatto‘ e ‘Vieni da me‘. Nel 2021, è uno dei giudici de ‘Il cantante mascherato‘ condotto da Milly Carlucci. Vediamo cos’ha condiviso recentementecon tutti i suoi fans. Siete curiosi? Giornata Mondiale del Gatto: il post diSul suo profilo Instagram ufficiale,ha postato ...