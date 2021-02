Castrezzato | elicottero e decine di auto della Polizia | scene apocalittiche dalla zona rossa Video

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Brescia 18 feb –in volo e strade bloccate dadidelle forze dell’ordine: questa è la situazione del primo giorno del lockdown locale a, provincia di Brescia.è un tranquillo paese di poco più di 7000 abitanti nella bassa bresciana, è balzato agli onori delle cronache per il focolaio di covid-19 che l’ha trasformato nella Codogno bresciana, infatti come a Codogno un’ordinanza regionale ha decretato la chiusura di tutto il territorio comunale. Unalocalizzata, fatta per tenere a bada l’epidemia del famigerato virus e delle sue varianti, fin qui tutto abbastanza comprensibile, ma ciò che hanno dovuto subire i ...

Da ieriè in zona rossa. L'entrata in vigore del lockdown, che durerà fino al 24 febbraio a meno di eventuali proroghe e che è stata decisa dalla Regione sulla base dei dati epidemiologici, sta ......dal prefetto Attilio Visconti e alla quale hanno partecipato anche il sindaco di... Ma non solo, perché è stato stabilito anche la presenza di undella Polizia di Stato che ...“La situazione sembra sotto controllo, nel senso che i dati di ieri sera ci portano solamente due nuove persone positive – ha detto il sidaco di Castrezzato Giovanni Aldi a poche ore dall’inizio della ...L'entrata in vigore del lockdown, che durerà fino al 24 febbraio a meno di eventuali proroghe, è stata decisa dalla Regione ...