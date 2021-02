Caso Schwazer, l’avvocato Tiefenbrunner: “Contenti dell’ordinanza del gip sulla scelta ostruzionistica” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Siamo straContenti del dottor Pelino che in questa sede ha fatto un’ordinanza di archiviazione molto impegnativa e chiara di fatti che noi come difesa avevamo fatto presente altre volte“. Lo dice l’avvocato bolzanino Thomas Tiefenbrunner, che assieme a Gerhard Brandstaetter ha sempre difeso Alex Schwazer, sin dalla primo Caso doping, ammesso dallo stesso marciatore nel luglio 2012. Il gip del tribunale di Bolzano Walter Pelino, nella giornata di giovedì 18 febbraio, in 87 pagine ha accolto la richiesta di archiviazione da parte della procura dell’aspetto penale legato al secondo, poco chiaro, Caso di doping che nel giugno 2016 ha impedito a Schwazer di prendere parte ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016. “Per il gip le mail di Fancy Bears sono utilizzabili ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Siamo stradel dottor Pelino che in questa sede ha fatto un’ordinanza di archiviazione molto impegnativa e chiara di fatti che noi come difesa avevamo fatto presente altre volte“. Lo dicebolzanino Thomas, che assieme a Gerhard Brandstaetter ha sempre difeso Alex, sin dalla primodoping, ammesso dallo stesso marciatore nel luglio 2012. Il gip del tribunale di Bolzano Walter Pelino, nella giornata di giovedì 18 febbraio, in 87 pagine ha accolto la richiesta di archiviazione da parte della procura dell’aspetto penale legato al secondo, poco chiaro,di doping che nel giugno 2016 ha impedito adi prendere parte ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016. “Per il gip le mail di Fancy Bears sono utilizzabili ...

Agenzia_Ansa : 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado p… - FBiasin : Caso #Schwazer: il gip dispone l'archiviazione: 'Non ha commesso il fatto'. 4 anni e mezzo dopo, che per un atleta… - TgLa7 : #Doping, gip su caso #Schwazer dispone archiviazione: 'Campioni urina alterati' - ChiaraBaldi86 : Che storia incredibile > Doping: caso Schwazer, il gip di Bolzano dispone l’archiviazione. Ma resta la squalifica s… - Ber77Berto : RT @giuliogori: Per capire che la vicenda della positività di Schwazer era una montatura non ci voleva un fiuto da segugio, la storia puzza… -