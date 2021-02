Caso Schwazer, Iannone: “La mafia è più grande dello sport” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il duro commento di Andrea Iannone sul Caso Schwazer: “La mafia è più grande dello sport. Il sistema fa schifo”. ROMA – Duro il commento di Andrea Iannone sul Caso Schwazer. Dopo la sentenza del Tribunale di Bolzano, il pilota ha detto la sua in un video sulla vicenda e le parole non sono al miele. “Queste situazioni accadono ormai da tempo – le parole dell’ex Aprilia, riportate da gpone.com – questo sistema va fermato assolutamente per il bene degli atleti. Ci sacrifichiamo da una vita, facciamo sforzi sia fisici che mentali senza essere dopati“. “Gli atleti che non si dopano pagano soltanto perché la mafia è presente nello sport” Il pilota, squalificato a quattro anni per ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il duro commento di Andreasul: “Laè più. Il sistema fa schifo”. ROMA – Duro il commento di Andreasul. Dopo la sentenza del Tribunale di Bolzano, il pilota ha detto la sua in un video sulla vicenda e le parole non sono al miele. “Queste situazioni accadono ormai da tempo – le parole dell’ex Aprilia, riportate da gpone.com – questo sistema va fermato assolutamente per il bene degli atleti. Ci sacrifichiamo da una vita, facciamo sforzi sia fisici che mentali senza essere dopati“. “Gli atleti che non si dopano pagano soltanto perché laè presente nello” Il pilota, squalificato a quattro anni per ...

