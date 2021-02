Caso Ilva, il PM chiede la condanna per la famiglia Riva e Nichi Vendola (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono state formulate le richieste di condanna per il disastro ambientale Ilva di Taranto. Il pubblico ministero Mariano Bruccoliero ha chiesto 28 anni per Fabio Riva, 25 per Nicola Riva ex proprietari dell’acciaieria e 5 anni per Nichi Vendola ex governatore della Puglia, quest’ultimo accusato di aver fatto pressioni sull’Arpa (Agenzia regionale per l’ambiente, nda) per ammorbidire i controlli ambientali sull’azienda. In totale sono stati messi sotto accusa 44 imputati per le morti e l’inquinamento provocati. Disposto il sequestro dell’acciaieria e la confisca dei conti bancari per oltre 2 miliardi di euro appartenenti alla famiglia Riva. Le condanne per il Caso Ilva “Non si è trattato di accordi occasionali” – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono state formulate le richieste diper il disastro ambientaledi Taranto. Il pubblico ministero Mariano Bruccoliero ha chiesto 28 anni per Fabio, 25 per Nicolaex proprietari dell’acciaieria e 5 anni perex governatore della Puglia, quest’ultimo accusato di aver fatto pressioni sull’Arpa (Agenzia regionale per l’ambiente, nda) per ammorbidire i controlli ambientali sull’azienda. In totale sono stati messi sotto accusa 44 imputati per le morti e l’inquinamento provocati. Disposto il sequestro dell’acciaieria e la confisca dei conti bancari per oltre 2 miliardi di euro appartenenti alla. Le condanne per il“Non si è trattato di accordi occasionali” – ...

