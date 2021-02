(Di giovedì 18 febbraio 2021) Da venerdì 19 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “”, ildi Wild.rappresenta una sfumatura dell’amore difficile e dolorosa. Più specificamente un tradimento che l’artista ha subito da parte di una persona a lei molto cara. Quanto successo però l’ha rafforzata facendola rendere conto del suo valore, spingendola così a concentrare l’ampio spettro delle sue emozioni (sia positive sia negative) sulla musica. Spiega l’artista a proposito del suoinedito: «mi ha permesso di capire quanto crudele possano essere le persone. Se non altro in queste situazioni scopri la tua vera forza e le persone che veramente ti vogliono bene». Il videoclip ufficiale del brano diretto da Bellavista (Monte ...

NatasciaRomina : 'Casinò' è il nuovo singolo di Wild! - FlashStyleMagaz : 'Casinò' è il nuovo singolo di Wild! - RadioAirplay_it : Da venerdì 19 dicembre sarà disponibile in #radio e su tutte le piattaforme digitali #Casinò, il nuovo singolo di… - GiocoNews_it : Pragmatic Play: Joker King, nuovo classico nel portfolio #slot - nessunoindietro : @__LiquidSolid__ @bruttocoso @ErmannoKilgore E' un cane che si morde la coda. Quello che vuoi tu non esiste da rego… -

Ultime Notizie dalla rete : Casinò nuovo

di Campione d'Italia, si tira il fiato. In Tribunale a Como si è deciso di concedere una proroga di tre mesi. Iltermine per presentare documenti per il concordato preventivo è il 19 ...... le comunità straniere, il turismo, il, la moda in collaborazione con le realtà culturali e ... Una nuova immagine e unimpulso alla vocazione turistica del nostro territorio, in una visione ...