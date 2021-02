Carpi | ruba abiti al centro commerciale ma suona l' allarme | «Ho l' anca di metallo»

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Incolpa una fantomatica protesi ortopedica indopo aver fatto scattare l'del market. In realtà aveva appenato alcuni capi di abbigliamento del valore di qualche centinaio di euro nascondendoli in una borsa schermata che - in teoria - avrebbe dovuto eludere le barriere antitaccheggio. Purtroppo per lui il sistema utilizzato dal negozio ha rilevato che c'era qualcosa di strano e ha fatto partire il segnale acustico.Il fatto ha avuto luogo ieri pomeriggio presso il negozio Globo di, dove un cinquantenne originario del Mantovano, ma residente in provincia di Reggio Emilia, è stato beccato dai sistemi antitaccheggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia diche lo hanno arrestato in flagranza di reato. Scatta l'antitaccheggio e ...

gazzettamodena : Carpi. Ruba abiti al market 'Il Globo', ma suona l'allarme: 'Ho una protesi in metallo all'anca'. Arrestato… -

Ultime Notizie dalla rete : Carpi ruba

... residente in quella di Reggio Emilia, poiché poco prima, presso un esercizio commerciale di, si è impossessato di alcuni capi di abbigliamento del valore complessivo di qualche centinaio di ...- Nel pomeriggio di mercoledì 17 febbraio, i carabinieri della Compagnia dihanno arrestato in flagranza di reato un cinquantenne originario della provincia di Mantova, residente in quella di Reggio Emilia, poiché poco prima, presso un esercizio commerciale di, si ...Ieri pomeriggio i Carabinieri di Carpi hanno arrestato in flagranza un 50enne residente in provincia di Reggio Emilia, poiché poco prima, in un esercizio commerciale cittadino aveva rubato alcuni capi ...Ha dato la colpa a una fantomatica protesi ortopedica in metallo, quando lo hanno bloccato alle casse, ma il motivo era tutt’altro e nemmeno la borsa schermata è riuscita a nasconderlo alle forze dell ...