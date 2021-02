Carnevale ‘fantasma’ ad Ardea | locandine ingannevoli e cittadini infuriati | ecco cosa è successo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 febbraio 2021) «In occasione delil Comune diha pensato a promuovere dei punti d’informazione con installazioni fisse ‘open air’ sul tema del(la sua storia e i suoi protagonisti mascherati). Nel rispetto delle norme anti-Covid, chi vorrà, passeggiando, potrà fruirne. Per l’occasione sarà aperto il Parco Rielasingen, con un contributosco anche delle scuole, sempre nel rispetto dei dovuti distanziamenti e profilassi. la Cooperativa ‘Il Melograno’ ha lavorato ad una riapertura -per l’occasione- del Parco Rielasingen». Inizia così il post pubblicato il 15 febbraio sulla pagina ufficiale del Movimento 5 Stelle di. Quella però che sembra essere una bella iniziativa si è rivelata essere, a detta dei, solo una bella presa in giro. Già perchè ad ...