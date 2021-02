Carlo Verdone | “nel mio nuovo libro ho raccontato di me”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 18 febbraio 2021)esce in libreria con untargato Bompiani, in cui la memoria è la protagonista assolutatorna alla scrittura dopo il successo di La casa sopra i portici. È appena uscito per Bompiani il suo secondo romanzo, intitolato La carezza della memoria, in cui fotografie nascoste dentro cassetti, infilate nelle pagine di vecchi libri, ammucchiate alla rinfusa in uno scatolone sono i capitoli della memoria. Come una scatola da aprire, guardare, ricordare, raccontare: è il disordine delle immagini dal passato ad accendere la narrazione di. Ogni racconto è un momento di vita vissuta rivisitato dopo tanto tempo: dal legame col padre ai momenti preziosi condivisi con i figli Giulia e Paolo, dai primi viaggi alla ...