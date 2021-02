Can Yaman e Diletta Leotta, fuga in Costiera Amalfitana con cena romantica (FOTO) (Di giovedì 18 febbraio 2021) San Valentino insieme per Can Yaman e Diletta Leotta (avrebbe potuto essere altrimenti per due “piccioncini” agli inizi?). Ecco in che romantica cornice l’hanno trascorso. fuga d’amore per Can Yaman e Diletta Leotta Qualcuno aveva ipotizzato che il futuro Sandokan ed Emir ne “Le Fate Ignoranti”, avrebbe raggiunto la sua dolce metà a La Spezia. Quest’ultima si trovava lì per seguire la partita Spezia – Milan. Invece, dopo che lui ha augurato “Buon San Valentino” ai follower su Instagram, eccolo insieme a Diletta Leotta davanti al mare sulla Costiera Amalfitana (Torre Normanna di Maiori), abbracciati occhi negli occhi in un tramonto di fuoco (come effetto ricorda una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 18 febbraio 2021) San Valentino insieme per Can(avrebbe potuto essere altrimenti per due “piccioncini” agli inizi?). Ecco in checornice l’hanno trascorso.d’amore per CanQualcuno aveva ipotizzato che il futuro Sandokan ed Emir ne “Le Fate Ignoranti”, avrebbe raggiunto la sua dolce metà a La Spezia. Quest’ultima si trovava lì per seguire la partita Spezia – Milan. Invece, dopo che lui ha augurato “Buon San Valentino” ai follower su Instagram, eccolo insieme adavanti al mare sulla(Torre Normanna di Maiori), abbracciati occhi negli occhi in un tramonto di fuoco (come effetto ricorda una ...

IOdonna : Can Yaman guest star di “Che Dio ci aiuti 6”: la conferma su Instagram - MediasetTgcom24 : Can Yaman a spasso con la 'suocera', cerca casa con la Leotta #dilettaleotta - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo - Maja40518878 : RT @fraversion: Can Yaman guest star nell’ultima puntata di @CheDioCiAiuti6 (sarà un barista che fa perdere la testa a Francesca Chillemi),… - Simy63957584 : Io mi chiedo perché uno come Can Yaman abbia bisogno delle storie palesemente fake per avere visibilità, sinceramen… -