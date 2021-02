Campione d'Italia: tre mesi per salvare il Casinò (Di giovedì 18 febbraio 2021) Campione d'Italia, 18 febbraio 2021 " Il Tribunale Fallimentare di Como, ha accolto la richiesta di proroga giunta dai legali della società di gestione della casa da gioco, concedendo un rinvio di tre ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 febbraio 2021)d', 18 febbraio 2021 " Il Tribunale Fallimentare di Como, ha accolto la richiesta di proroga giunta dai legali della società di gestione della casa da gioco, concedendo un rinvio di tre ...

tano2763 : RT @PinoVaccaro77: Con la rosa a disposizione, la più forte della SerieA, è Pirlo secondo me sul banco degli imputati. Alla squadra campion… - juve_passion20 : Roberto Baggio è stato uno dei più grandi attaccanti della Juve. Ha vinto due scudetti,una Coppa Italia, una Coppa… - Puma15104735 : @semprevane @Johnny__Love Certo.... per poi ritrovarmi pizzaiolo campione del mondo giapponese e migliore pizzeria… - Pacittoeyes : RT @PinoVaccaro77: Con la rosa a disposizione, la più forte della SerieA, è Pirlo secondo me sul banco degli imputati. Alla squadra campion… - TheCarlo_Kr : RT @PinoVaccaro77: Con la rosa a disposizione, la più forte della SerieA, è Pirlo secondo me sul banco degli imputati. Alla squadra campion… -