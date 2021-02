Camorra | morto il famigerato boss della NCO Raffaele Cutolo

(Di giovedì 18 febbraio 2021)a 79 anni il. È l’uomo che aveva insanguinato e messo in scacco Napoli con la sua NuovaOrganizzata. Ad ucciderlo una setticemia del cavo orale dovuta ad una polmonite bilaterale. Era stata presentata un’istanza respinta dai giudici per il differimentopena lo scorso giugno. Poi la nuova richiesta con l’aggravarsi delle sue condizioni e la morteilNCO Aveva terrorizzato Napoli con la sua NuovaOrganizzata negli anni 80? imponendo il suo potere su carceri, estorsioni e spaccio. Il risultato fu una guerra sanguinosa con ...

Il boss dellaRaffaele Cutolo, dopo una lunga malattia, ènel reparto sanitario del carcere di Parma. Il fondatore nonché capo della NuovaOrganizzata aveva 79 anni ed era il detenuto al 41bis ...E'Raffaele Cutolo Il boss, che aveva 79 anni, è stato il fondatore della NuovaOrganizzata. Cutolo era detenuto nel carcere di Parma e di recente era stato ricoverato nel reparto ..."Per Ciro Cirillo si mossero tutti, per Aldo Moro nessuno, per lui i politici mi dissero di fermarmi, che a loro Moro non interessava" ...A 79 anni muore un boss spietato che ha attraversato – senza mai pentirsi di nulla e chiedere scusa – 50 anni di storia, politica ed economia italiana. La sua forza, secondo i giudici, era rimasta non ...