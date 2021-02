Camorra: avvocato Provenzano, 'lotta a boss non sia accanimento su corpo malato, è tortura' (Di giovedì 18 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 febbraio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Camorra: avvocato Provenzano, 'lotta a boss non sia accanimento su corpo malato, è tortura' (2)... - TV7Benevento : Camorra: avvocato Provenzano, 'lotta a boss non sia accanimento su corpo malato, è tortura'... - Affaritaliani : Cutolo, l'avvocato del boss: 'Su di lui esasperazione giudiziaria' - Carmela_oltre : RT @Agenzia_Dire: Il fondatore della Nuova #camorra organizzata era il detenuto al 41 bis più anziano. Come conferma il suo avvocato all'ag… - MassMartucci : RT @Agenzia_Dire: Il fondatore della Nuova #camorra organizzata era il detenuto al 41 bis più anziano. Come conferma il suo avvocato all'ag… -