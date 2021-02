Camorra: avvocato Provenzano, 'lotta a boss non sia accanimento su corpo malato, è tortura' (2) (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - Per il legale "la pretesa punitiva statale, non disgiunta dalla necessaria opera di rieducazione, che non si prova neppure a fare, si ferma davanti alla applicazione del codice". "Anche di fronte ad un pluripregiudicato, se non c'è più 'pericolosità reale', non si può mantenere la detenzione, meno che mai in 41 bis (il carcere duro ndr). Piuttosto, prima di parlare di compatibilità con il carcere o centro clinico, vogliamo andare in concreto a vedere cosa sono questi posti? Come si garantiscono le 'cure', per esempio, a Parma?!". Tre mesi prima della sua morte, era arrivata l'ultima proroga al carcere duro per il boss mafioso Bernardo Provenzano. Lo aveva deciso il ministro della Giustizia di allora, Andrea Orlando, che aveva firmato il rinnovo del carcere duro per il capomafia, a dieci anni esatti dal suo arresto, avvenuto l'11 aprile ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - Per il legale "la pretesa punitiva statale, non disgiunta dalla necessaria opera di rieducazione, che non si prova neppure a fare, si ferma davanti alla applicazione del codice". "Anche di fronte ad un pluripregiudicato, se non c'è più 'pericolosità reale', non si può mantenere la detenzione, meno che mai in 41 bis (il carcere duro ndr). Piuttosto, prima di parlare di compatibilità con il carcere o centro clinico, vogliamo andare in concreto a vedere cosa sono questi posti? Come si garantiscono le 'cure', per esempio, a Parma?!". Tre mesi prima della sua morte, era arrivata l'ultima proroga al carcere duro per ilmafioso Bernardo. Lo aveva deciso il ministro della Giustizia di allora, Andrea Orlando, che aveva firmato il rinnovo del carcere duro per il capomafia, a dieci anni esatti dal suo arresto, avvenuto l'11 aprile ...

