Calendario Europa League 2020/2021: gironi, risultati, classifiche (Di giovedì 18 febbraio 2021) Iniziano i sedicesimi di finale dell'Europa League 2020/2021: fra le 32 squadre in lizza anche le 3 italianeLunedì 14 dicembre 2020 a Nyon, a partire dalle ore 13.00, si è svolto il sorteggio dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2020/2021. Fra le squadre nell'urna anche le 3 squadre italiane: la Roma di Paulo Fonseca, il Napoli di Gennaro Gattuso e il Milan di Stefano Pioli, che hanno superato la fase a gironi piazzandosi tutte al 1° posto dei rispettivi gruppi.Giallorossi e rossoneri hanno ottenuto in anticipo la qualificazione matematica ai sedicesimi di finale, i partenopei li hanno raggiunti nell'ultimo turno. Il sorteggio ha abbinato la Roma ai portoghesi del Braga, il Napoli agli spagnoli del Granada e il ...

