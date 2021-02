Calciomercato Napoli, De Maggio assicura: “In pole per Nzola” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Aumentano a dismisura le voci che vorrebbero il Napoli sempre più vicino all’ingaggio del francese M’Bala Nzola. Il bomber francese, vera rivelazione di questo campionato, sembrerebbe il vero obiettivo dell’estate degli azzurri, convinti più che mai ad aggiungere centimetri e chili all’attacco piuttosto leggero del club. L’ultimo a parlare dell’affare per il giocatore dello Spezia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Aumentano a dismisura le voci che vorrebbero ilsempre più vicino all’ingaggio del francese M’Bala. Il bomber francese, vera rivelazione di questo campionato, sembrerebbe il vero obiettivo dell’estate degli azzurri, convinti più che mai ad aggiungere centimetri e chili all’attacco piuttosto leggero del club. L’ultimo a parlare dell’affare per il giocatore dello Spezia L'articolo

cmdotcom : #Napoli, il fratello di #Osimhen: 'La squadra non gioca per lui. Sulla questione #Covid...' - calciomercatoit : ???? #Juventus, piovono critiche su #Pirlo: 'Se fosse finita 2-2 sarebbe stato un pareggio rubato' - sportli26181512 : Napoli, Gattuso incrocia le dita: Koulibaly e Ghoulam con carica virale debole: Le assenze in casa Napoli in questi… - sportli26181512 : Napoli, il fratello di Osimhen: 'La squadra non gioca per lui. Victor non ha violato le regole...': Ai microfoni di… - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Arbitri #SerieA: il #DerbyMilano #Milan-#Inter a #Doveri, Fabbri al Var per Atalanta-Napoli. Tutte le designazioni https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Juventus, Pirlo sotto accusa: 'È la seconda volta che sbaglia' Sabato è arrivata la sconfitta contro il Napoli, a seguito di una partita incolore, e ieri sera un'autentica debacle in Champions League contro il Porto. La Juventus, nel suo impegno europeo, è ...

Napoli, Gattuso incrocia le dita: Koulibaly e Ghoulam con carica virale debole Commenta per primo Le assenze in casa Napoli in questi giorni sono veramente pesanti. Gattuso questa sera contro il Granada, per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, avrà a disposizione 14 giocatori della prima squadra più ...

Calciomercato Napoli, si guarda agli svincolati: Romulo e Diego Costa sono un’idea StadioSport.it Granada – Napoli dove vederla, canale TV e diretta streaming su TV8 e Sky Granada-Napoli di Europa League si gioca oggi, ore 21, al Nuevo Estadio de Los Cármenes. La partita è valida come andata dei sedicesimi di finale. Diretta TV in chiaro su TV8 e sui canali di Sky. Ecco ...

Napoli, rivincita degli 'esclusi': la difesa di Meret, Maksimovic e Rrahmani E' passato poco più di un mese da quel grossolano errore di Udine che costò, tra primo e secondo tempo, il cambio di Amir Rrahmani. Un passaggio troppo corto, un'intesa con Meret non perfetta e l'erro ...

Sabato è arrivata la sconfitta contro il, a seguito di una partita incolore, e ieri sera un'autentica debacle in Champions League contro il Porto. La Juventus, nel suo impegno europeo, è ...Commenta per primo Le assenze in casain questi giorni sono veramente pesanti. Gattuso questa sera contro il Granada, per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, avrà a disposizione 14 giocatori della prima squadra più ...Granada-Napoli di Europa League si gioca oggi, ore 21, al Nuevo Estadio de Los Cármenes. La partita è valida come andata dei sedicesimi di finale. Diretta TV in chiaro su TV8 e sui canali di Sky. Ecco ...E' passato poco più di un mese da quel grossolano errore di Udine che costò, tra primo e secondo tempo, il cambio di Amir Rrahmani. Un passaggio troppo corto, un'intesa con Meret non perfetta e l'erro ...