Calciomercato Milan, tra rinnovi e nuove strategie (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Calciomercato del Milan potrebbe regalare nuovi e importanti colpi di scena già dalle prossime settimane. I rossoneri sarebbero già pronti ad organizzare acquisti e cessioni dell’estate Il Calciomercato del Milan aprirà i battenti con il capitolo rinnovi. Resta in bilico il futuro di Donnarumma, il quale sarà chiamato a risolvere il prima possibile la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ildelpotrebbe regalare nuovi e importanti colpi di scena già dalle prossime settimane. I rossoneri sarebbero già pronti ad organizzare acquisti e cessioni dell’estate Ildelaprirà i battenti con il capitolo. Resta in bilico il futuro di Donnarumma, il quale sarà chiamato a risolvere il prima possibile la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Fprime86 : RT @cmdotcom: Il #Milan, #Kean e la dolce ossessione di #Leonardo: perché la #Juve non lo ha ripreso - MilanWorldForum : Milan Belotti: le ultime news -) - cmercatoweb : ?? Le big italiane sono pronte a sfidarsi per #SergioOliveria. Il centrocampista si mette in evidenza con la maglia… - FABI0TRP2punt0 : @Luca100celleASR @DanieleGianca @PinelliMeo - MilanWorldForum : Milan Belotti: le ultime news -) -