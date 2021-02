Calciomercato, Manchester United su Coman: contratto da Top Player (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Manchester United è pronto a fare follie per Coman del Bayern Monaco: l’offerta di contratto è da Top Player Secondo quanto appreso dalla BILD, il Manchester United sarebbe pronto ad offrire un contratto di primissima fascia per l’ex bianconero Kinglsey Coman. I Red Devils avrebbero infatti pronto per l’attaccante francese un ingaggio intorno ai 15 milioni di euro a stagione. Coman, che con il Bayern Monaco ha un contratto in scadenza nel 2023, sarebbe affascinato dall’idea di trasferirsi in Premier League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilè pronto a fare follie perdel Bayern Monaco: l’offerta diè da TopSecondo quanto appreso dalla BILD, ilsarebbe pronto ad offrire undi primissima fascia per l’ex bianconero Kinglsey. I Red Devils avrebbero infatti pronto per l’attaccante francese un ingaggio intorno ai 15 milioni di euro a stagione., che con il Bayern Monaco ha unin scadenza nel 2023, sarebbe affascinato dall’idea di trasferirsi in Premier League. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Porto, Ferdinand: 'Una Juve orribile, ha giocato male': Rio Ferdinand, ex difensore di Manchester United, ha parlat… - sportli26181512 : Manchester United, Cavani vuole restare un altro anno: Secondo quanto riferito dal Telegraph Edinson...… - cmercatoweb : ???? #CristianoRonaldo poco pimpante in #ChampionsLeague: futuro alla #Juventus sempre più in bilico - sportli26181512 : Manchester United: Solskjaer vuole un difensore: Il Manchester United vuole il difensore francese del...… - sportli26181512 : Everton: Ancelotti pensa a un giocatore del Real: Everton e Manchester United pensano al centrocampista...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Manchester Calciomercato, Manchester United su Coman: contratto da Top Player Il Manchester United è pronto a fare follie per Coman del Bayern Monaco: l'offerta di contratto è da Top Player. Il contratto scadrà nel ...

Psg, fissato il nuovo prezzo per Mbappé Commenta per primo Secondo quanto riferito da Le Parisien il Psg avrebbe fissato in 200 milioni di euro il prezzo di Kylian Mbappé , attaccante che piace a Real Madrid, Liverpool e Manchester City.

Calciomercato Milan, il Manchester United lo vuole | 30 milioni! MilanLive.it Calciomercato, Manchester United su Coman: contratto da Top Player Il Manchester United è pronto a fare follie per Coman del Bayern Monaco: l'offerta di contratto è da Top Player. Il contratto scadrà nel 2023 ...

Psg, fissato il nuovo prezzo per Mbappé Secondo quanto riferito da Le Parisien il Psg avrebbe fissato in 200 milioni di euro il prezzo di Kylian Mbappé, attaccante che piace a Real Madrid, Liverpool ...

IlUnited è pronto a fare follie per Coman del Bayern Monaco: l'offerta di contratto è da Top Player. Il contratto scadrà nel ...Commenta per primo Secondo quanto riferito da Le Parisien il Psg avrebbe fissato in 200 milioni di euro il prezzo di Kylian Mbappé , attaccante che piace a Real Madrid, Liverpool eCity.Il Manchester United è pronto a fare follie per Coman del Bayern Monaco: l'offerta di contratto è da Top Player. Il contratto scadrà nel 2023 ...Secondo quanto riferito da Le Parisien il Psg avrebbe fissato in 200 milioni di euro il prezzo di Kylian Mbappé, attaccante che piace a Real Madrid, Liverpool ...