PianetaMilan : #Calciomercato #Inter - L'obiettivo nerazzurro pensa al #Napoli - passione_inter : - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Balotelli: 'Scontro #Ibra-#Lukaku? Conta poco chi ha ragione. #Derby? Tra #Milan e #Inter spero vinca...' - sportli26181512 : Balotelli: 'Scontro Ibra-Lukaku? Conta poco chi ha ragione. Derby? Tra Milan e Inter spero vinca...': Parlando su I… - cmdotcom : #Balotelli: 'Scontro #Ibra-#Lukaku? Conta poco chi ha ragione. #Derby? Tra #Milan e #Inter spero vinca...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calciomercato.com

Sarei felice sia che lo vincesse l'sia il Milan. Se dovessi scegliere, forse direi il Milan ma per Zlatan Ibrahimovic . Ma anche se lo vincesse l', sarei contento'. IBRA E LUKAKU - 'Due si ...Conte ha detto più volte di voler vedere il 'vero Sensi', quello dell'inizio dell'avventura all'. Quello per cui l'ha investito oltre 20 milioni di euro, per prelevarlo dal Sassuolo (...Il noto calciatore dell'Inter è testimonial del marchio del Tridente: con lui Maserati presenta un Drone Drive su Levante Trofeo ...Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Europa League contro il Granada: le dichiarazioni del tecnico del Napoli ...