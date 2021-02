Cagliari-Torino, Nicola: “Giocare al massimo e senza alibi, corsa salvezza aperta. Cosa migliorare? Rispondo così” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il tecnico del Torino, Davide Nicola, presenta il match della "Sardegna Arena".Giornata di conferenza della vigilia per il tecnico granata, in vista della trasferta che vedrà i piemontesi affrontare il Cagliari. Match che ha tutto il sapore di uno spareggio salvezza, vista l'attuale situazione di classifica delle due franchigie coinvolte. La sfida - valevole per la ventitreesima giornata di Serie A - è in programma domani (19 febbraio) alle ore 20.30, con un tasso di spettacolarità tecnica che non dovrebbe disattendere le attese ma soprattutto la delicatissima posta in palio. Ecco le sue dichiarazioni.Benevento-Torino, Nicola: “Non era facile rimontare, mostrati reazione e carattere. Mercato? Riparto da chi mi ha dato emozioni”"Il Cagliari ha una rosa importante, ma ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il tecnico del, Davide, presenta il match della "Sardegna Arena".Giornata di conferenza della vigilia per il tecnico granata, in vista della trasferta che vedrà i piemontesi affrontare il. Match che ha tutto il sapore di uno spareggio, vista l'attuale situazione di classifica delle due franchigie coinvolte. La sfida - valevole per la ventitreesima giornata di Serie A - è in programma domani (19 febbraio) alle ore 20.30, con un tasso di spettacolarità tecnica che non dovrebbe disattendere le attese ma soprattutto la delicatissima posta in palio. Ecco le sue dichiarazioni.Benevento-: “Non era facile rimontare, mostrati reazione e carattere. Mercato? Riparto da chi mi ha dato emozioni”"Ilha una rosa importante, ma ...

