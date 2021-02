Cagliari-Torino domani in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cagliari e Torino si affrontano nel match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Sfida salvezza estremamente importante che mette in palio dei punti molto ambiti. Una sconfitta da parte di entrambe potrebbe risultare potenzialmente fatale, così come una vittoria farebbe molto bene all’ambiente, ma anche alla classifica. Un pareggio, invece, non servirebbe molto a nessuna delle due squadre, bensì farebbe felice le rivali. Gara fondamentale soprattutto per i sardi, che non possono più sbagliare. Venerdì 19 febbraio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021)si affrontano nel match valevole per la ventitreesima giornata di. Sfida salvezza estremamente importante che mette in palio dei punti molto ambiti. Una sconfitta da parte di entrambe potrebbe risultare potenzialmente fatale, così come una vittoria farebbe molto bene all’ambiente, ma anche alla classifica. Un pareggio, invece, non servirebbe molto a nessuna delle due squadre, bensì farebbe felice le rivali. Gara fondamentale soprattutto per i sardi, che non possono più sbagliare. Venerdì 19 febbraio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky SportA e insu Sky Go. SportFace.

