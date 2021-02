Cagliari-Torino 19 febbraio ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

SkySport : Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #CagliariTorino Fischio d'inizio alle 20.… - sscalcionapoli1 : Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali #SerieATIM #CagliariTorino - KongPronos : #SerieA ???? 20h45 Cagliari - Torino : Belotti @2,58 - 0,7% ?? Unibet Zaza @4 - 0,3% ?? PMU #TeamParieur - 11contro11 : #Cagliari-#Torino, le formazioni ufficiali: Simeone vs Belotti #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - sportli26181512 : Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali: dentro Nainggolan e Singo: Sono da poco ufficiali le formazioni di Caglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Torino

LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 4 - 2 - 1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone . All. Di Francesco(3 - 5 - 2) : Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer;...Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...Bandiere, striscioni e cori: i tifosi rossoblù, anche oggi hanno accolto l'arrivo della squadra alla Sardegna Arena dove tra un'ora ...Due squadre in difficoltà, in una posizione di classifica, in piena zona retrocessione, assolutamente non pronosticata per entrambi i club.