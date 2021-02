Cabrini | «Paolo Rossi mi portò sfiga | voleva tirare lui il rigore che sbagliai nella finale del Mundial»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Antonioracconta la sua profonda amicizia conin un libro, di cui La Stampa (ripresa da Dagospia) riporta alcuni stralci molto belli. Un’amicizia approfondita in Nazionale, ma, come racconta lo stesso“preceduta qualche anno prima da un preambolo, ai tempi in cui lui era nelle giovanili della Juve e io in quelle della Cremonese: ci incrociammodel Trofeo Albertoni, quello che vinsero i miei Grigiodopo i calci di. Ricordo quel ragazzo mingherlino che aveva lottato come un leone per arrivare lì, combattendo contro alcuni disturbi accusatifase della crescita: aveva problemi alle articolazioni ed era stato operato ai menischi in tenera età. Eppure, eccolo” Tra i vari aneddoti c’è ...