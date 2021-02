Buffon, niente squalifica: la bestemmia col Parma costa 5mila euro (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con un'ammenda di 5.000 euro Gianluigi Buffon per aver bestemmiato durante Parma - Juventus. Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con un'ammenda di 5.000Gianluigiper averto durante- Juventus.

calciomercatoit : ?? UFFICIALE! #Juventus - #Buffon sanzionato per la bestemmia con il #Parma ma niente squalifica - Gazzetta_it : #Buffon, niente squalifica: la #bestemmia in #ParmaJuventus costa 5.000 euro - sportli26181512 : Buffon, niente squalifica: la bestemmia col Parma costa 5mila euro: Buffon, niente squalifica: la bestemmia col Par… - ThrilIalnManila : Portiere. Dopo anni in cui la porta della Juve era difesa dai migliori la Juve punta Szczesny per sostituite Buffon… - gamechanger07_ : @mattiamelara_ @enzomarangio Basti vedere le interazioni che ha fatto con Harden e Brady, non sono troppi quelli ch… -