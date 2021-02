Buffon | multa per bestemmia durante Parma-Juve

(Di giovedì 18 febbraio 2021)a Gigiper. Lo ha deciso il Tribunale federale nazionale della Figc dopo l’episodio avvenutoil match di Serie Antus il 19 dicembre scorso. Il Tribunale presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato il portiere bianconero con un’ammenda di 5.000 euro. L’estremo difensore dellantus era stato deferito per aver pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema in occasione di quella gara. Funweek.

Anonymo03233357 : @dierreMax @PotereaiSith @Fraboys69 Buffon bestemmia: nulla Lazzari bestemmia: squalifica Cristante bestemmia: squ… - gecoman32 : @EdoardoMecca1 Gli hanno dato una semplice multa.. ma parlaci anche di Buffon e lazzari - SalvoMuzzone : @ilmagogigi1 @IacobiniRita Se è x questo, a Buffon multa e Lazzari squalificato, stesso reato. Torino in B e gazzet… - Vangone1Luciano : @giangabriele7 @FBiasin Ma buffon niente eh 2 bestemmie 1 multa - commessoromano : Non sapevo esistesse una bestemmia che porta ad una squalifica e una bestemmia che porta ad una multa. #Lazzari #Buffon -

E' già accaduto conper via dell'audio non troppo affidabile. Poi ci sono i casi legati a Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso: questi ultimi hanno scelto di patteggiare pagando unaSimone Inzaghi pagherà unaper le due 'espressioni blasfeme' pronunciate nella sfida vinta ... a pochi giorni dal deferimento di Gianluigi. Visto il patteggiamento, Inzaghi potrà quindi ...La prova della bestemmia sfuggita a Lazzari durante Inter-Lazio è stata inviata al Giudice Sportivo dalla Procura federale ...Il laterale della Lazio è a rischio squalifica per un'espressione pronunciata durante la gara di campionato con l'Inter.