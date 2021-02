Brutto incidente a Roma, tampona una moto e il centauro sviene. Si cercano i testimoni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Brutto incidente quello avvenuto sabato 6 febbraio, intorno alle 13.00, sulla rampa di accesso alla Tangenziale Est, in direzione Stadio Olimpico (all’altezza di via Nomentana). Nel sinistro è rimasto coinvolto un uomo di 45 anni alla guida di una moto Honda, che è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, per tutti i rilievi del caso erano intervenuti gli agenti del Gruppo Parioli della Polizia Locale. Ora su Facebook è stato pubblicato un appello per rintracciare i testimoni, così da fare chiarezza su quanto accaduto. “Chiedo cortesemente a chi ne avesse possibilità – scrive Pietro C. sui social – di avere informazioni in merito ad un incidente stradale avvenuto in data sabato 06 febbraio 2021 alle ore 13,00 circa sulla rampa di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021)quello avvenuto sabato 6 febbraio, intorno alle 13.00, sulla rampa di accesso alla Tangenziale Est, in direzione Stadio Olimpico (all’altezza di via Nomentana). Nel sinistro è rimasto coinvolto un uomo di 45 anni alla guida di unaHonda, che è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, per tutti i rilievi del caso erano intervenuti gli agenti del Gruppo Parioli della Polizia Locale. Ora su Facebook è stato pubblicato un appello per rintracciare i, così da fare chiarezza su quanto accaduto. “Chiedo cortesemente a chi ne avesse possibilità – scrive Pietro C. sui social – di avere informazioni in merito ad unstradale avvenuto in data sabato 06 febbraio 2021 alle ore 13,00 circa sulla rampa di ...

