Bruno Vespa a DM: «Porta a Porta continuerà a cambiare. Sanremo senza pubblico? Incomprensibile che il mondo scientifico abbia costretto la Rai a questa decisione» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Porta a Porta Venticinque anni. Un quarto di secolo intriso d’attualità, di cronaca, di grandi notizie internazionali, di protagonisti intervistati e di storie italiane. Quello raggiunto da Porta a Porta è un traguardo che ben pochi in televisione possono vantare. Specialmente in ambito informativo, dove – in questo senso – la trasmissione di Rai1 condotta da Bruno Vespa è un vero e proprio unicum. Al giornalista, che ieri sera ha festeggiato l’anniversario con una puntata speciale del proprio talk show, abbiamo chiesto di raccontarci «la terza Camera» (come la definì Giulio Andreotti) in soggettiva. Con gli occhi di chi, quel programma, lo ha ideato e presieduto sin dal suo esordio sugli ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 18 febbraio 2021)Venticinque anni. Un quarto di secolo intriso d’attualità, di cronaca, di grandi notizie internazionali, di protagonisti intervistati e di storie italiane. Quello raggiunto daè un traguardo che ben pochi in televisione possono vantare. Specialmente in ambito informativo, dove – in questo senso – la trasmissione di Rai1 condotta daè un vero e proprio unicum. Al giornalista, che ieri sera ha festeggiato l’anniversario con una puntata speciale del proprio talk show,mo chiesto di raccontarci «la terza Camera» (come la definì Giulio Andreotti) in soggettiva. Con gli occhi di chi, quel programma, lo ha ideato e presieduto sin dal suo esordio sugli ...

matteosalvinimi : Su Rai Uno con Bruno Vespa, a lui e alla sua squadra le mie felicitazioni e buon compleanno per il 25esimo annivers… - berlusconi : Si dovrebbe consentire alle Regioni di approvvigionarsi dei vaccini come meglio credono. È assolutamente necessario… - berlusconi : Il presidente Mario Draghi ha pronunciato un discorso di alto profilo, che delinea un'Italia capace di rialzarsi e… - anggiub : RT @berlusconi: Si dovrebbe consentire alle Regioni di approvvigionarsi dei vaccini come meglio credono. È assolutamente necessario fare pr… - Nika2314077939 : Mettendo mano nella libreria ritrovo un libro mattone regalatomi qualche anno fa. Mai letto.. mai mi sarei aspettat… -