Bruno Fernandes | “Ottimo risultato La doppietta? Cerco sempre di segnare ma l’obiettivo sono i trofei”

(Di giovedì 18 febbraio 2021)è stato il vero mattatore del successo del Manchester United. Con la suaha spianato la strada ai Red Devils che siimposti per 0-4 nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Il centrocampista ha così analizzato il successo in casa della Real Sociedad a BT Sport: “Ilè davvero buono, si è vista la nostra voglia di vincere le partite. Abbiamo fatto tutto bene, ma c’è ancora una partita difficile da giocare in casa. La? Il mio obiettivo èil maggior numero di gol possibile, ma quello vero e più importante è vincere”. Foto: instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ODonnellDale : @goal ???? Sergio Ramos ?????????????? Bruno Fernandes ???? Cristiano Ronaldo ???? Erling Haaland ???? Kylian Mbappe - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Portiere e due difensori della Real Sociedad decidono di giocare all'autoscontro in area di rigore, Bruno Fernandes rin… - tommy__1087 : Pizzi >>>> Bruno Fernandes ???? - Osodrac_pt : Bruno 'Pizzi' Fernandes - Nario_30 : Pizzi > Bruno Fernandes ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Fernandes

TUTTO mercato WEB

Tutto facile per il Manchester United che all Allianz Stadium di Torino rifila un secco 4 - 0 alla Real Sociedad: vanno a segno il solito(altra doppietta per lui), Rashford e James. Poker anche per il Tottenham di José Mourinho che sul neutro di Budapest batte 4 - 1 il Wolfsberger: segnano Son, Bale, Lucas Moura e ...Allo Stadium il grande protagonista è, che al 27' approfitta del disastro difensivo degli spagnoli per poi colpire a porta vuota. Al 58' arriva la doppietta del portoghese, che può ...Si conclude l’andata dei sedicesimi di Europa League, tra conferme e risultati inaspettati. Solskjaer e Mourinho sorridono ed ipotecano il passaggio del turno, beffa sul finale invece per il Bayer Lev ...Gol e highlights di Real Sociedad-Manchester United, gara valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League ...