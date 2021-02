Brindisi, Guardia Costiera salva tartarughina marina in difficoltà (Di giovedì 18 febbraio 2021) Brindisi - Una tartarughina marina è stata salvata dalla Guardia Costiera sul litorale nord di Brindisi. L'esemplare era stato notato in difficoltà sulla spiaggia del Granchio Rosso, nei pressi di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 18 febbraio 2021)- Unaè statata dallasul litorale nord di. L'esemplare era stato notato insulla spiaggia del Granchio Rosso, nei pressi di ...

MonchiSon1975 : RT @LaGazzettaWeb: Brindisi, Guardia Costiera salva tartarughina marina in difficoltà - LaGazzettaWeb : Brindisi, Guardia Costiera salva tartarughina marina in difficoltà - AdrienBauer : RT @FrancescoPioppi: L’ex @PallacReggiana Josh #Bostic è un nuovo giocatore della Happy Casa #Brindisi accordo fino al termine della stagio… - ilnautilus : Piccola tartaruga marina salvata dalla Guardia Costiera di Brindisi Brindisi-La Capitaneria di porto di Brindisi,… - brindisilibera : New post (Piccola tartaruga marina salvata dalla Guardia Costiera di Brindisi) has been published on Brindisi Liber… -