Brasile, allarme Covid a Manaus. “Vittime quintuplicate da dicembre a gennaio”. La variante? “Sappiamo solo che nel 30% dei casi sono reinfezioni” (Di giovedì 18 febbraio 2021) È tornato un mese fa da Manaus, che è nel pieno della seconda ondata della pandemia con le Vittime che a gennaio sono quintuplicate rispetto a dicembre. Francesco Di Donna, medico e coordinatore del progetto di Medici Senza Frontiere in Brasile per l’emergenza Covid, racconta a ilfattoquotidiano.it le difficoltà sanitarie dello Stato di Amazonas, oggi il più colpito di tutto il Paese e dove è stata individuata la cosiddetta “variante brasiliana”. Le carenze di ossigeno e la mancanza di letti sono i nodi cruciali, soprattutto per gli ospedali della città di Manaus, che già ad aprile – vista anche la maggiore vulnerabilità della popolazione indigena – era sopraffatta dall’incalzare della pandemia e dallo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) È tornato un mese fa da, che è nel pieno della seconda ondata della pandemia con leche arispetto a. Francesco Di Donna, medico e coordinatore del progetto di Medici Senza Frontiere inper l’emergenza, racconta a ilfattoquotidiano.it le difficoltà sanitarie dello Stato di Amazonas, oggi il più colpito di tutto il Paese e dove è stata individuata la cosiddetta “brasiliana”. Le carenze di ossigeno e la mancanza di lettii nodi cruciali, soprattutto per gli ospedali della città di, che già ad aprile – vista anche la maggiore vulnerabilità della popolazione indigena – era sopraffatta dall’incalzare della pandemia e dallo ...

