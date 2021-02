Braga-Roma stasera in tv in chiaro? | canale | orario e diretta streaming Europa League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 febbraio 2021)si affrontano nel match d’andata dei sedicesimi di finale di. Dopo il primo posto nel girone A, i giallorossi vogliono proseguire con il piede giusto in questa competizione e ambiscono agli ottavi di finale. Sarà molto importante non commettere gravi errori in questo match di modo da non pregiudicare la sfida di ritorno all’Olimpico. La partita sarà visibile alle ore 18.55 di giovedì 18 febbraio su Sky Sport Arena e sulla piattaforma di Sky Go, l’incontro non sarà invece tramesso in. SportFace.