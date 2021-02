Braga-Roma, le probabili formazioni e dove vedere il match (Di giovedì 18 febbraio 2021) Braga-Roma si affrontano nell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League. Le probabili formazioni e dove vedere il match Dopo la Champions League, riparte anche l’Europa League, che vede in programma la sfida tra Braga-Roma, valida per l’andata dei sedicesimi di finale. I giallorossi hanno vinto il proprio girone davanti allo Young Boys, mentre i portoghesi sono arrivati secondi alle spalle del Leicester. La Roma viene dalla vittoria contro l’Udinese, mentre il Braga dal successo esterno contro il Santa Clara. Entrambe le squadre sono terze nei rispettivi campionati. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 18:55, e verrà trasmesso su Sky. Le ... Leggi su zon (Di giovedì 18 febbraio 2021)si affrontano nell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League. LeilDopo la Champions League, riparte anche l’Europa League, che vede in programma la sfida tra, valida per l’andata dei sedicesimi di finale. I giallorossi hanno vinto il proprio girone davanti allo Young Boys, mentre i portoghesi sono arrivati secondi alle spalle del Leicester. Laviene dalla vittoria contro l’Udinese, mentre ildal successo esterno contro il Santa Clara. Entrambe le squadre sono terze nei rispettivi campionati. Il fischio d’inizio delè previsto per le ore 18:55, e verrà trasmesso su Sky. Le ...

planetwin365ita : Tempo di #EuropaLeague per la #Roma! I 16mi suscitano bei ricordi in #Fonseca, che vinse col #Braga il trofeo nazio… - ASRomaPartite : Sarà la 1ª sfida in una competizione europea tra Braga e Roma. #BragaRoma - sportli26181512 : Diretta Sporting Braga-Roma ore 18.55: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: Sfida da ex per Pau… - mar_aie : Siamo più forti del #Braga. Poi le partite fanno assolutamente storia a sé: l' #ASRoma dello scudetto, per dire, so… - VoceGiallorossa : ? Braga - @OfficialASRoma - I duelli del match ??? Vincenzo Pennisi #ASRoma #BragaRoma #EuropaLeague -