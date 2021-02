Braga-Roma, Borja Mayoral: “Io e Dzeko possiamo giocare insieme” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Io e Dzeko siamo due risorse importanti, da Edin imparo molto perché è un calciatore di qualità. Gioco un calcio diverso da lui, offro maggiore profondità e possiamo giocare insieme. Ma è Fonseca che decide”. Queste le dichiarazioni dell’attaccante della Roma, Borja Mayoral, autore del definitivo 2-0 nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga. Per lo spagnolo arriva il quarto gol stagionale in sette presenze in Europa: “Ho fiducia, sono in un buon momento e sono contento di aiutare la squadra”, ha detto ai microfoni di Sky Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Io esiamo due risorse importanti, da Edin imparo molto perché è un calciatore di qualità. Gioco un calcio diverso da lui, offro maggiore profondità e. Ma è Fonseca che decide”. Queste le dichiarazioni dell’attaccante della, autore del definitivo 2-0 nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il. Per lo spagnolo arriva il quarto gol stagionale in sette presenze in Europa: “Ho fiducia, sono in un buon momento e sono contento di aiutare la squadra”, ha detto ai microfoni di Sky Sport. SportFace.

