Braga-Roma 0-2 | Spinazzola | “Troppi infortuni | anche al ritorno sarà tosta”

Leonardo Spinazzola ha parlato nel post-partita di Braga-Roma 0-2, andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2020/2021. Una vittoria importante quella dei giallorossi, con l'esterno ex Juventus che ha ricoperto un ruolo importante servendo anche l'assist a Dzeko in occasione del gol che ha sbloccato il risultato. "Sapevamo che Il Braga ha giocatori di grande qualità, infatti è stata una partita complicata – ha spiegato – Purtroppo io, Karsdorp e Veretout siamo stati costretti a giocare fuori ruolo, abbiamo subito Troppi infortuni." "Il risultato comunque è ottimo, vincere con due gol di scarto ci mette in una buona posizione – ha proseguito Spinazzola – Aver trovato il primo gol ci ha permesso di gestire un po' meglio la partita, poi ...

