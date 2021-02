Braga-Roma 0-2: Dzeko e Mayoral prenotano gli ottavi. Venti minuti per El Shaarawy (Di giovedì 18 febbraio 2021) 90' + 7 - Fine partita90' + 5- Ennesima uscita dalla sua area per Matheus che di testa riesce ad anticipare El Shaarawy. Sugli sviluppi dell'azione viene ammonito Gianluca... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 18 febbraio 2021) 90' + 7 - Fine partita90' + 5- Ennesima uscita dalla sua area per Matheus che di testa riesce ad anticipare El. Sugli sviluppi dell'azione viene ammonito Gianluca...

siamo_la_Roma : ? Dopo 634 giorni ?? Il ritorno in giallorosso di Stephan #ElShaarawy ?? Vi ricordate quando è stata l'ultima volta?… - gemin_steven98 : RT @SkySport: ??? BRAGA-ROMA 0-2 Risultato finale ? ? #Dzeko (5') ? #Mayoral (87') ? Europa League - andata dei sedicesimi di finale ? https… - simonedc02 : Uno #Stankovic già in clima #derby ferma il #Milan sul finale con il suo #StellaRossa. La #Roma senza troppi patem… - RomaRadio : Daje Roma ?? Ora le parole dei protagonisti da Braga con @romatv ?? Domani dalle 8 commentiamo la partita in dire… - ajapuxpax1927 : RT @emilianoavanti: la ROMA sfragna il braga 2-0 che non perdeva in casa da mesi il mio commento tecnico:?? -