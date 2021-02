Borse deboli | a Piazza Affari riparte rally petroliferi Campari scivola dopo i conti

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Milano in rosso all'indomani del voto di fiducia del Senato al governo Draghi e in attesa del bis alla Camera. Occhi puntati sui risultati societari, da Nestlé alla tedesca Daimler, passando per Barclays, Airbus e Carrefour. Euro a 1,20 contro il dollaro, spread in rialzo a 95 punti

Milano debole all'indomani del voto di fiducia del Senato al governo Draghi e in attesa del bis alla Camera. Occhi puntati sui risultati societari, da ...Leeuropee si muovono in calo sebbene l'indice d'area, lo Stoxx 600, salga di un quarto di punto ...19%, Londra ( - 0,35%) e Parigi ( - 0,18%) sonocosi come Milano (Ftse Mib - 0,22% a 23.Sui mercati asiatici i future sul Light crude Wti avanzano dello 0,88% a 61,68 dollari e quelli sul Bret dell'1,17% a 65,09 dollari a barile Giornata all'insegna della cautela per le Borse europee che ...Le Borse europee si muovono in calo sebbene l'indice d'area, lo Stoxx 600, salga di un quarto di punto sostenuto da minerari, dai titoli legati all'informatica e all'energia. (ANSA) ...