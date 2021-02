‘Boris’ | dopo 11 anni torna la serie cult con Francesco Pannofino!

Leggi su isaechia

(Di giovedì 18 febbraio 2021)più di dieciè pronta are in tv una dellepiù amate e seguite degliaddietro. Stiamo parlando di Boris, scritta da Luca Vendruscolo, Giacomo Ciarrapico e Mattia Torre – venuto a mancare prematuramente a luglio del 2019 -, che racconta il dietro le quinte della produzione della fiction ‘Gli occhi del cuore‘; il tutto fra attori e attrici non bravissimi, attorniati da un contesto in cui spesso viene confuso il “sapersi arrangiare” con il “fare le cose a caz*o di cane”, come diceva spesso il regista René Ferretti, interpretato daPannofino. Adesso,bene tre stagioni, arriverà la quarta e a confermarlo è stato l’attore Alberto Di Stasio, direttore storico di produzione de Gli occhi del cuore che, durante una diretta su Twitch, ha ...