Boom di ricoverati Covid in terapia intensiva in Umbria: sono il 59% del totale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Continua a calare, a livello nazionale, il numero delle terapie intensive occupate da pazienti Covid. Le percentuali si attestano infatti al 23%, ben 7 punti sotto la soglia critica del 30% e in calo di 4 punti rispetto ai dati di tre settimane fa. E’ quanto si osserva nel monitoraggio quotidiano dell’Agenas aggiornato al 17 febbraio. Sei regioni tuttavia sono in situazione ancora critica, ovvero Abruzzo (33%), Friuli Venezia Giulia (34%), Marche (33%), Molise (31%), Bolzano (39%) e soprattutto Umbria, dove il 59% dei posti in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid e dove è stata rilevata la circolazione di varianti. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Continua a calare, a livello nazionale, il numero delle terapie intensive occupate da pazienti. Le percentuali si attestano infatti al 23%, ben 7 punti sotto la soglia critica del 30% e in calo di 4 punti rispetto ai dati di tre settimane fa. E’ quanto si osserva nel monitoraggio quotidiano dell’Agenas aggiornato al 17 febbraio. Sei regioni tuttaviain situazione ancora critica, ovvero Abruzzo (33%), Friuli Venezia Giulia (34%), Marche (33%), Molise (31%), Bolzano (39%) e soprattutto, dove il 59% dei posti inè occupato da pazientie dove è stata rilevata la circolazione di varianti.

