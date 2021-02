Bonus 600 euro: è cumulabile con contributo a fondo perduto? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Gentile redazione, sono una lavoratrice autonoma titolare di partiva IVA, che nel mese di aprile 2020 ha subito un calo di fatturato del 95% rispetto ad aprile 2019: premetto di aver già beneficiato del Bonus di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia e di aver così rinunciato al contributo a fondo perduto che era stato introdotto col decreto Rilancio. Per questo motivo vorrei sapere se l’indennità di 600 euro ricevuta ad aprile sia incompatibile anche con anche il contributo a fondo perduto introdotto successivamente dal decreto Ristori. Cordiali saluti, R.C. Risposta Gentile lettrice, a questo proposito, in risposta al suo dubbio riguardante la compatibilità delle agevolazioni del decreto Cura Italia e del decreto Ristori, ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Gentile redazione, sono una lavoratrice autonoma titolare di partiva IVA, che nel mese di aprile 2020 ha subito un calo di fatturato del 95% rispetto ad aprile 2019: premetto di aver già beneficiato deldi 600previsto dal decreto Cura Italia e di aver così rinunciato alche era stato introdotto col decreto Rilancio. Per questo motivo vorrei sapere se l’indennità di 600ricevuta ad aprile sia incompatibile anche con anche ilintrodotto successivamente dal decreto Ristori. Cordiali saluti, R.C. Risposta Gentile lettrice, a questo proposito, in risposta al suo dubbio riguardante la compatibilità delle agevolazioni del decreto Cura Italia e del decreto Ristori, ...

