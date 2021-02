Bollettino Veneto oggi | morti | contagi e guariti di giovedì 18 febbraio

(Di giovedì 18 febbraio 2021) E’ stato reso noto ildell’emergenza Coronavirus della Regione, ecco dunque i nuovi dati aggiornati a18. Continua la raccolta dei dati in questa settimana in una delle regioni più colpite in questa seconda ondata.si registrano 1.042 nuovi, 30, 2.404, 11.562 tamponi molecolari, 98 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 830 (-45) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

E' stato reso noto il bollettino dell'emergenza Coronavirus della Regione Veneto, ecco dunque i nuovi dati aggiornati a giovedì 18 febbraio. Continua la raccolta dei dati in questa settimana in una de ... Finalmente si parte con la vaccinazione anti-Covid per il personale della scuola e per le persone con disabilità. E finalmente scendono in campo i medici di base, che possono utilizzare nei loro studi ...