Bollettino oggi 18 febbraio: contagi, morti e guariti regione per regione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus, regione per regione, aggiornato a giovedì 18 febbraio. Appuntamento quotidiano con il Bollettino pubblicato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Altro giorno di analisi dei dati in Italia. oggi si registrano 13.762 nuovi contagi, 347 morti, 17.771 guariti, 157.065 tamponi molecolari, 2.045 (+2) ricoverati in terapia intensiva, 17.963 (-311) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -4.363 gli attualmente positivi per un totale di 384.501. IL Bollettino E I NUMERI regione PER regione DI GIOVEDI’ 18 febbraio 2021 ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ildell’emergenza Coronavirus,per, aggiornato a giovedì 18. Appuntamento quotidiano con ilpubblicato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Altro giorno di analisi dei dati in Italia.si registrano 13.762 nuovi, 347, 17.771, 157.065 tamponi molecolari, 2.045 (+2) ricoverati in terapia intensiva, 17.963 (-311) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -4.363 gli attualmente positivi per un totale di 384.501. ILE I NUMERIPERDI GIOVEDI’ 182021 ...

