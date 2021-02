Bollettino Covid in Italia e in Lombardia: dati e contagi coronavirus del 18 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Milano, 18 febbraio 2021 - Alla vigilia del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, che determinerà i nuovo colori delle regioni Italiane , mezza Italia rischia di finire in zona arancione. ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Milano, 182021 - Alla vigilia del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, che determinerà i nuovo colori delle regionine , mezzarischia di finire in zona arancione. ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - LivingCesenatic : IL BOLLETTINO in Emilia Romagna e nel Cesenate - Notiziedi_it : Covid, bollettino Campania: 1573 contagi e 29 vittime - Agenzia_Dire : Il #bollettino odierno del @DPCgov mostra un lieve incremento del #tassodipositività, che ieri era a 4,1%. - telecitynews24 : ?? CORONAVIRUS: 501 NUOVI CASI IN PIEMONTE ?? Il bollettino odierno ?? -