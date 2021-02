Bollettino Coronavirus Italia, Abruzzo rischia zona rossa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il nuovo Bollettino Coronavirus del Ministero della Salute della giornata del 17 febbraio 2021 segnala oggi 12.074 nuovi contagi, un incremento quindi rispetto a ieri, in cui si contavano 10.386. Salgono a 369 i decessi. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 294.411, con l’indice di positività che si attesta al 4,1%. Lo rende noto il Bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono, poi, 16.519 i dimessi/guariti, per un totale di 2.268.253. Sono 2.043 le persone ricoverate in terapia intensiva (-31 rispetto a ieri). Il totale dei ricoverati con sintomi è pari a 18.274, in calo. Le regioni più colpite rimangono ancora Lombardia con 1.764 casi), Campania con 1.575, ed Emilia Romagna con 1.025. Abruzzo: peggiora sempre di più, probabile zona ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il nuovodel Ministero della Salute della giornata del 17 febbraio 2021 segnala oggi 12.074 nuovi contagi, un incremento quindi rispetto a ieri, in cui si contavano 10.386. Salgono a 369 i decessi. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 294.411, con l’indice di positività che si attesta al 4,1%. Lo rende noto ilquotidiano del ministero della Salute. Sono, poi, 16.519 i dimessi/guariti, per un totale di 2.268.253. Sono 2.043 le persone ricoverate in terapia intensiva (-31 rispetto a ieri). Il totale dei ricoverati con sintomi è pari a 18.274, in calo. Le regioni più colpite rimangono ancora Lombardia con 1.764 casi), Campania con 1.575, ed Emilia Romagna con 1.025.: peggiora sempre di più, probabile...

