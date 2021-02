Bollettino Coronavirus del 18 Febbraio 2021

(Di giovedì 18 febbraio 2021) In data 18l’incremento nazionale dei casi è +0,50% (ieri +0,44%) con 2.765.412 contagiati totali, 2.286.024 dimissioni/guarigioni (+17.771) e 94.887 deceduti (+347); 384.501 infezioni in corso (-4.363). Ricoverati con sintomi -311 (17.963); terapie intensive +2 (2.045) con 177 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 288.458 tamponi totali (ieri 294.411) di cui 157.065 molecolari (ieri 161.230) e 131.393 test rapidi (ieri 133.181) con 98.001 casi testati (ieri 95.408); 13.762 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,77% (ieri 4,10% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,04% (ieri 12,65%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.540; Campania 1.573; Emilia Romagna 1.565; Veneto 1.042; Lazio 1.025; Toscana 956. In Lombardia curva +0,44% (ieri +0,31%) con 42.508 tamponi totali (ieri 38.296) di cui 30.140 molecolari (ieri ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

I dati di oggi, 18 febbraio Sono 480 i nuovi contagi dain Sicilia secondo ildi oggi. Registrati inoltre altri 26 morti. 1.105 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola in totale sono 33.004 i positivi, 651 in meno rispetto a ieri, e ...in Italia, totale casi e dimessi Il totale dei casi di Covid - 19 dall'inizio della pandemia in Italia è 2.765.412 . Tra questi, 2.286.024 sono i dimessi e i guariti. I pazienti ...Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 40 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.Ultime notizie, ultim'ora oggi. Nel mirino dei media il governatore dello stato di New York, Cuomo: ha mentito sui morti covid nelle Rsa ...