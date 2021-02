Bollate zona rossa, controlli e chiusure, le parole del sindaco Vassallo | VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Serrande abbassate, poca gente in giro, tanti posti di controllo delle Forze dell’ordine sulle strade di Bollate al suo primo giorno effettivo di “zona rossa”, scattata ieri, 17 febbraio, alle ore 18. Per il sindaco Francesco Vassallo “Non è assolutamente un atto di punizione verso la città, ma un atto di generosità di Bollate verso td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Bollate zona rossa, controlli e chiusure, le parole del sindaco Vassallo VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 18 febbraio 2021) Serrande abbassate, poca gente in giro, tanti posti di controllo delle Forze dell’ordine sulle strade dial suo primo giorno effettivo di “”, scattata ieri, 17 febbraio, alle ore 18. Per ilFrancesco“Non è assolutamente un atto di punizione verso la città, ma un atto di generosità diverso td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo, ledelproviene da Il Notiziario.

RegLombardia : ?? Ordinanza regionale n. 701 del 16 febbraio 2021 Zona rossa, dal 17 al 24 febbraio, per i comuni di Bollate, Castr… - SkyTG24 : Covid, in Lombardia scatta la zona rossa per 4 Comuni: Bollate, Castrezzato, Viggiù e Mede - repubblica : ?? Covid in Lombardia: Bollate, Castrezzato, Mede e Viggiu' zona rossa da mercoledi' 17 febbraio: la decisione dopo… - Clod_Agrelli : RT @ilNotiziarioInd: Bollate zona rossa, controlli e chiusure, le parole del sindaco Vassallo | VIDEO - Clod_Agrelli : #Bollate #zonarossa, controlli e chiusure, le parole del sindaco Vassallo | VIDEO -